Coppa Italia Speed 2025 a San Tomaso Agordino la quarta e ultima tappa

L’ultima tappa della Coppa Italia Speed 2025 si è conclusa con grande entusiasmo a San Tomaso Agordino, presso la Vertik Area Dolomiti. Un evento ricco di adrenalina e sfide mozzafiato che ha visto i migliori atleti d’Italia confrontarsi sulla parete. Segui le nostre dirette e tutti i contenuti esclusivi su Sportface Tv. Per rimanere aggiornato, scarica gratuitamente l’app di Sportface TV, disponibile su Play Store e App Store, e non perderti nemmeno un istante di questa emozionante stagione.

Si è tenuta alla Vertik Area Dolomiti di San Tomaso Agordino (BL), Sabato 28 Giugno, la quarta e ultima tappa del circuito di Coppa Italia Speed 2025 di arrampicata sportiva. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. RIVIVI LE EMOZIONI DELL’EVENTO SU SPORTFACE TV. SPORTFACE. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: coppa - italia - speed - tomaso

Coppa Italia, il Milan al Quirinale per l'incontro con il Capo dello Stato - Il Milan è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma.

A San Tomaso Agordino si è appena conclusa la 4° ed ultima tappa di Coppa Italia Speed. Nelle avvincenti finali maschili ha trionfato il Campione del Mondo Matteo Zurloni, che ha superato con un fantastico 5,00” Alessandro Boulos (5,20”). Bronzo per Gian Vai su Facebook

4ª e ultima prova Coppa Italia Speed: programma gara del 28 Giugno a San Tomaso Agordino; Finale di stagione entusiasmante per la Coppa Italia Speed; Coppa Italia Speed e Lead a Milano.

4° tappa di Coppa Italia Speed Senior e Giovanile 2025 - Si svolgerà sabato 28 giugno a San Tomaso Agordino (BL), presso la palestra Vertik Area Dolomiti, la 4° tappa di Coppa Italia Speed ... Lo riporta calciomagazine.net

Coppa Italia Speed e Lead a Milano - Si disputerà infatti la terza prova di Coppa Italia Speed e la seconda di Coppa Italia Lead. Da planetmountain.com