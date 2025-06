Coppa del mondo Canoa Slalom l’Italia rientra da Praga con lo splendido podio di Giovanni De Gennaro

Dopo una tappa emozionante a Praga, l’Italia si distingue ancora una volta nel mondo della canoa slalom grazie alla straordinaria performance di Giovanni De Gennaro, che torna a casa con un podio prezioso. La prima parte della stagione si chiude con speranze e sfide future: tra Ljubljana e Augsburg, il nostro team si prepara ad affrontare gli ultimi appuntamenti prima dei campionati mondiali in Australia. L’Italia torna a casa con un bilancio senza grandi acuti, ma con tanta determinazione e voglia di brillare nelle prossime gare.

La terza tappa di coppa del mondo di canoa slalom, competizione disputata a Praga nel fine settimana appena trascorso, conclude la prima parte di stagione. Si tornerà in acqua a fine estate con le ultime due tappe di Ljubljana, dal 28 al 31 agosto, ed Augsburg, dal 4 al 7 settembre, prologo dei campionati mondiali che si disputeranno a Penrith, in Australia, dall’1 al 6 ottobre. L’Italia torna a casa con un bilancio senza grandi acuti, impreziosito però dallo splendido podio ottenuto da Giovanni De Gennaro. L’oro olimpico di Parigi 2024 ha conquistato, con merito, il terzo posto nella finale del kayak esaltandosi sul canale che lo scorso anno lo aveva visto trionfare in Coppa. 🔗 Leggi su Oasport.it