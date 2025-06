Coperte bottiglie e scatoloni Ecco il covo dei disperati

Tra le ombre di un angolo dimenticato, il covo dei disperati si staglia come simbolo di una realtà nascosta e spesso ignorata. Coperte arrotolate, scatoloni usati come rifugio e bottiglie lasciate qua e là raccontano storie di resilienza e sfida quotidiana. Quel porticato tra via Montebello e via Curtatone è un microcosmo di fragilità e speranza, un luogo dove si intrecciano vite invisibili e desideri di riscatto.

Coperte arrotolate e appoggiate su un angolo di una vetrata, scatoloni usati come guardaroba per custodire qualche vestito e qualche coperta per improvvisare un letto di cartone, bottiglie d'acqua un po' nascoste per dissetarsi e bottiglie di birra vuote lasciate qua e là. Il porticato che si trova tra via Montebello e via Curtatone è di nuovo preda dei senzatetto o forse non se ne sono mai andati. Una terra di nessuno dove imperversano le scritte dei writers sulle pareti e sulle vetrine che un tempo ospitavano delle attività. Chiusi i negozi il porticato è diventato meta di clochard che periodicamente lo occupano, non solo di notte, dove ci dormono, ma anche di giorno.

