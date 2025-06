Controlli ai lidi di Baia | lavoratori in nero cibo in locali sporchi e pedane abusive

Le acque cristalline di Baia nascondono però anche alcune ombre: controlli approfonditi delle forze dell’ordine hanno messo in luce gravi irregolarità nei lidi balneari, tra lavoratori in nero, cibo insalubre e pedane abusive. Un intervento deciso per tutela dei cittadini e del patrimonio pubblico, dimostrando che legalità e sicurezza sono prioritarie nel nostro litorale. Scopriamo insieme cosa emerge da questa significativa operazione.

Lidi balneari ispezionati dalle forze dell'ordine a Baia, nel litorale flegreo: scoperti lavoratori irregolari e occupazione di demanio pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lidi - baia - lavoratori - controlli

Litoranea sud, torna il servizio navetta gratuito per raggiungere lidi e Baia Verde - A partire da giugno, il servizio di navetta gratuito riprende lungo la litoranea sud di Gallipoli, facilitando l'accesso ai lidi e a Baia Verde.

Sequestrato il noto lido, multe per 15mila euro: i controlli; Il Lido delle Monache a Posillipo pieno di gente per il 1° maggio. La spiaggia piena di rifiuti dopo l'assalto; Lavoro nero, intensificati i controlli nei lidi e nei campi.

Maxi-controlli a Baia: sanzioni da 15mila euro e sequestri tra lidi e locali - Bacoli – Operazione a tappeto nei locali balneari e ricettivi di Baia, dove nei giorni scorsi un esercito di forze dell'ordine ha messo sotto la lente ... Lo riporta cronachedellacampania.it

Sequestrato il noto lido, multe per 15mila euro: i controlli - Controlli interforze nelle attività balneari e ricettive di Baia, nell’ambito dei servizi disposti dalla questura di Napoli. Riporta napolitoday.it