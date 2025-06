Contrasto alla povertà sanitaria le date degli ambulatori di prossimità dell’ASL per il mese di luglio

Scopri le date degli ambulatori di prossimità dell’ASL di Avellino a luglio, un’iniziativa fondamentale per il contrasto alla povertà sanitaria. Grazie al Programma nazionale di equità della salute (PNES), questi servizi sono stati potenziati per offrire assistenza accessibile a tutti. La presenza di questi ambulatori rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario più equo e vicino alle esigenze della comunità. Continua a leggere per conoscere tutte le date e i servizi disponibili nel tuo territorio.

Sono attivi presso l'ASL di Avellino gli Ambulatori di Prossimità. L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, attraverso il Programma nazionale equità della salute (PNES) 2021-2027, ha attivato tre ambulatori di prossimità presso il Distretto Sanitario.

