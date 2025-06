Continua il caldo rovente altre notti tropicali in arrivo Quando si abbasseranno le temperature

Se il caldo insopportabile sembra non volersi alleviare, preparatevi a un'altra notte da record. Le temperature continueranno a salire, rendendo Milano quasi irrespirabile e lasciando poche speranze di refrigerio. La domanda che ci poniamo è: quanto durerà questa ondata di calore? Per scoprirlo, restate con noi e seguite gli aggiornamenti meteorologici più recenti.

Il grande caldo è destinato a non dare tregua a Milano nemmeno lunedì 30 giugno. Dopo l'ennesima "notte tropicale", le temperature restano alte. Lo "zero termico", cioè l'altitudine dove il termometro segna 0 gradi, è fissata sempre intorno ai 5mila metri s.l.m., anche se in lieve calo rispetto.