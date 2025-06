Continassa Juve | in campo alla vigilia del Real Madrid le ultime novità dagli USA sulla probabile formazione di Tudor

Alla vigilia della sfida contro il Real Madrid, la Continassa si anima di tensione e attesa. Igor Tudor prepara con cura la formazione della Juventus, affrontando infortuni, recuperi e strategie tattiche. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dagli USA svelano le probabili scelte del tecnico, mentre i giocatori cercano di ritrovare la forma ideale. La partita si avvicina, e tutto il mondo bianconero resta in trepidante attesa di scoprire se i nostri troveranno la vittoria tanto desiderata.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus di Igor Tudor si allena alla vigilia di Real Madrid Juve, match degli ottavi di finale in programma martedì 1 luglio 2025 alle ore 21:00 italiane. Al netto del ko di Savona, il tecnico bianconero avrà tutti a disposizione per la super sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: in campo alla vigilia del Real Madrid, le ultime novità dagli USA sulla probabile formazione di Tudor

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Il ritorno di fiamma per la Juventus si concretizza con la visita dell'agente alla Continassa. Un possibile colpo di mercato si profila all'orizzonte, con Giuntoli che tiene d'occhio la situazione.

Il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, intende ripartire da Tudor Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, il nuovo dirigente valuterà il tecnico sul campo prima di giungere a qualsiasi conclusione Tudor è r Vai su Facebook

