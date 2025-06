Conte rivoluziona l' attacco | arrivano Lang e Lucca | Svelate le gerarchie e chi sarà il titolare

Il Napoli si prepara a rivoluzionare il proprio attacco, con l’arrivo di Lang e Lucca pronti a riscrivere le gerarchie offensive. Questa strategia mira a conferire imprevedibilità, profondità e nuove armi a un reparto che si appresta a vivere una vera rinascita. Mentre l’attesa dell’ufficialità si fa forte, Antonio Conte sta plasmando un mosaico offensivo di grande talento: il futuro azzurro si illumina di nuove ambizioni e sfide entusiasmanti.

Una rivoluzione profonda, pensata per dotare l'attacco del Napoli di nuove armi, imprevedibilità e profondità. Mentre si attende solo l'ufficialità, gli arrivi di Noa Lang dal PSV e la trattativa ben avviata per Lorenzo Lucca dall'Udinese non sono semplici acquisti, ma i tasselli di un nuovo mosaico offensivo che Antonio Conte sta disegnando con precisione. Il piano è chiaro: alzare la qualità e la competizione interna, creando nuove gerarchie in cui nessuno, o quasi, avrà il posto garantito. Un progetto che si completa con l'intenzione di inserire un ulteriore esterno di livello e le necessarie cessioni per snellire la rosa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Conte rivoluziona l'attacco: arrivano Lang e Lucca | Svelate le gerarchie e chi sarà il titolare

