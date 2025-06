Conte è rimasto al Napoli per un solo motivo | l’intervista svela tutto

Il Napoli si conferma protagonista indiscusso nel calciomercato, alimentando l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. Con la recente intervista che svela tutti i retroscena, si scopre perché Conte rimane il cuore pulsante di questa rivoluzione azzurra. La squadra si prepara ad un futuro ambizioso, punteggiato da acquisti strategici e sguardi attenti alle grandi del calcio internazionale. Ma cosa c’è dietro questa corsa sfrenata? Scopriamolo insieme.

In un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', l'ex nerazzurro Christian Vieri ha voluto evidenziare i motivi che hanno spinto Antonio Conte a rimanere al Napoli: "Se è rimasto vuol dire che De Laurentiis ha messo sul tavolo argomenti concreti, molto interessanti.

