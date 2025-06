Consigliere comunale si dichiara indipendente

Una svolta clamorosa scuote gli equilibri politici a Santa Maria Capua Vetere: il consigliere Giuseppe Di Monaco si dichiara indipendente, minando la compattezza della maggioranza. Questa scelta potrebbe aprire nuovi scenari nel panorama amministrativo locale, influenzando le alleanze e le decisioni future. La politica cittadina si prepara a un nuovo capitolo, dove ogni mossa diventa cruciale per il destino di Santa Maria Capua Vetere.

Cambiano gli equilibri all'interno della maggioranza a Santa Maria Capua Vetere: il consigliere Giuseppe Di Monaco si dichiara indipendente e l'assessore Paolo De Riso perde pezzi. √ą di pochi minuti fa la notizia della dichiarazione di indipendenza del consigliere comunale Giuseppe Di Monaco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

