Consegna 11mila euro in gioielli nelle mani di due truffatori | così il raggiro del finto carabiniere

anziana signora di 11 mila euro in gioielli, sfruttando la terribile paura di perdere suo nipote. La truffa del finto carabiniere si ripete con cruda insistenza, lasciando dietro di sé un velo di dolore e rabbia. È fondamentale rimanere vigili e diffidare da chi chiede denaro o oggetti preziosi senza prove concrete: perché dietro a queste truffe si nascondono spesso inganni crudeli e senza scrupoli.

"Ha investito un bimbo di 4 anni". E come sempre accade, dopo averla terrorizzata a dovere, le hanno chiesto denaro e gioielli per evitare che il figlio finisse in prigione. L'ennesima truffa ai danni di un'anziana è andata in scena a Imola. Qui, un 50enne e un 20enne sono riusciti a ripulire una.

Una anziana pensionata di Cattolica Eraclea, ingannata da un falso maresciallo che si è presentato alla sua porta, ha consegnato tutti i gioielli in casa.

