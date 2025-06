Congresso High Performance le nuove sfide della nutrizione sportiva

Preparati a scoprire le innovazioni più all’avanguardia nella nutrizione sportiva al Congresso High Performance di Milano. Un evento imperdibile per professionisti e appassionati, che offrirà opportunità di confronto, formazione e networking tra esperti del settore. Due giorni intensi dedicati a esplorare le nuove sfide e le soluzioni più efficaci per ottimizzare le performance degli atleti di alto livello. Non perdere l’occasione di essere protagonisti di questa rivoluzione!

MILANO (ITALPRESS) – Un appuntamento che vuole essere un’occasione non solo di aggiornamento professionale, ma anche un momento di confronto e conoscenza dei progressi compiuti nel campo della nutrizione applicata allo sport di alto livello. E’ su questi temi che si concentra la due giorni del secondo congresso nazionale di nutrizione sportiva “High Performance”organizzato a Milano dall’Ordine dei Biologi Lombardi e dal CONI Lombardia. Due giornate di lavoro che il presidente dell’Ordine dei Biologi della Lombardia Rudy Alexander Rossetto ha voluto aprire definendo meglio cosa si debba intendere per nutrizionista sportivo: un professionista capace di tenere uniti tanto il piano della nutrizione quanto quello dello sport. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: nutrizione - congresso - high - performance

Congresso Sinu: Premio Andrea Ghiselli per giovani dottorandi in nutrizione con borsa 2000€ - Il Congresso Nazionale Sinu di Salerno celebra l'innovazione nella nutrizione con il Premio Andrea Ghiselli, dedicato ai giovani dottorandi.

Eventi come il Congresso Nazionale di Nutrizione Sportiva “High Performance” di Milano rappresentano un’occasione preziosa per confrontarsi con professionisti altamente qualificati nel campo della nutrizione e dell’integrazione alimentare. È sempre un pia Vai su Facebook

Congresso “High Performance”, le nuove sfide della nutrizione sportiva; Milano, 2° Congresso Nazionale di Nutrizione Sportiva “High performance”; Matrimonio Bezos, Crepet: È il peggiore esempio che possiamo dare ai giovani.

Congresso “High Performance”, le nuove sfide della nutrizione sportiva - MILANO (ITALPRESS) – Un appuntamento che vuole essere un’occasione non solo di aggiornamento professionale, ma anche un momento di ... iltempo.it scrive

Congresso Nazionale Nutrizione - 4° Congresso nazionale sul tema “Nutrizione, Iperglicemia, Malattie croniche non trasmissibili: dalla fisiopatologia alla pratica clinica” Chieti - Da rete5.tv