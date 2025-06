Congresso del PD di Pisa Biondi | Servono trasparenza partecipazione e responsabilità Sì a verifiche super partes del Partito regionale

Il congresso del PD di Pisa, guidato da Biondi, si trova a un crocevia decisivo: rafforzare trasparenza, partecipazione e responsabilità attraverso verifiche super partes, per consolidare il governo regionale e riconquistare Pisa. In un contesto segnato da una destra che spinge verso un modello autoritario e reazionario, è il momento di fare scelte di campo coraggiose, difendendo i valori democratici e promuovendo un futuro di progresso e inclusione per la nostra città e il nostro paese.

L’obiettivo principale è la riconferma del governo della Regione al centrosinistra e riconquistare Pisa. Servono scelte di campo. Nel nostro paese e nella nostra città assistiamo ad una destra che vuole imporre un modello autoritario e reazionario: dal decreto che imbavaglia le lotte delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: pisa - servono - congresso - biondi

Congresso del PD di Pisa, Biondi: “Servono trasparenza, partecipazione e responsabilità. Sì a verifiche super partes del Partito regionale”; Pd Pisa, congresso sospeso per irregolarità.

Pd, congresso al veleno. Biondi subito avanti tra ricorsi annunciati: "Una ferita profonda" - la Nazione - Biondi subito avanti tra ricorsi annunciati: "Una ferita profonda" I primi risultati a San Marco- Come scrive lanazione.it

Pisa, al congresso cittadino primi schiaffi tra schleiniani e riformisti. Ceccanti ricorre: voto non valido - Giusto vince il candidato schleiniano Marco Biondi contro il candidato riformista Mario Iannella con ... Si legge su ilsole24ore.com