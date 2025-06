Conferenza stampa Portaluppi pre Inter Fluminense | Molti dicono che sono i favoriti ma in campo può succedere qualcosa di diverso Sulla tempesta rispondo così

Domani sera, il mondo del calcio si ferma per assistere a uno dei match più attesi del Mondiale per Club: Inter contro Fluminense. Renato Portaluppi, allenatore dei brasiliani, si prepara a sfidare i favoriti, ma avverte: "In campo può succedere di tutto". La sua visione di questa sfida promette di aggiungere un tocco di imprevedibilità a una partita che si prospetta indimenticabile. La tempesta è pronta a scatenarsi—ma chi uscirà vittorioso?

Conferenza stampa Portaluppi pre Inter Fluminense: le parole del tecnico dei brasiliani alla vigilia del match del Mondiale per Club. La conferenza stampa di Renato Portaluppi alla vigilia di Inter Fluminense, sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: ecco le risposte alla stampa date dal tecnico dei brasiliani. SUL MATCH CONTRO L'INTER – « Sappiamo quanto siano forti gli europei, ma questo è solo sulla carta. Molti dicono che sono loro i favoriti, ma in campo poi può succedere qualcosa di diverso. L'atteggiamento è fondamentale in una partita così importante. Ma il fatto che una squadra come l'Inter sia favorita dipende soprattutto da ragioni economiche: se vai al mercato con 1000 reais, puoi comprare quello che vuoi, se vai con 100 hai meno scelta.

