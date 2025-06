Confcommercio | No al ritorno della vecchia Ztl servono soluzioni per una mobilità viva e accessibile

Confcommercio Perugia si oppone con fermezza al ritorno della vecchia ZTL, sottolineando l’importanza di soluzioni che favoriscano una mobilità vivace e accessibile per tutti. Mentre accolgono con favore il prolungamento del servizio Minimetrò, rimangono decisi nel chiedere un cambio di rotta che rispetti le esigenze di commercianti e cittadini. La sfida è trovare un equilibrio tra tutela ambientale e crescita economica, evitando di penalizzare il cuore pulsante della città.

La questione della Ztl torna al centro del dibattito pubblico e accende il confronto tra Confcommercio Perugia e l’amministrazione comunale, con l’associazione di categoria che pur apprezzando il prolungamento del servizio Minimetrò fino all’1:45, si esprime con un netto "no" al ripristino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

