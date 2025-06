Condoni edilizi sei indagati ad Avellino | l’inchiesta accelera

Le indagini sui condoni edilizi irregolari ad Avellino si intensificano, coinvolgendo già sei persone tra funzionari e soggetti collegati. La Procura accelera le verifiche per chiarire eventuali irregolarità nel rilascio delle concessioni e garantire trasparenza nel settore edile. Un approfondimento che potrebbe rivelare importanti sviluppi e risposte per una città in cerca di legalità e corretta gestione pubblica.

AVELLINO – Proseguono le indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Avellino sul presunto rilascio di condoni edilizi irregolari. Il procedimento, nato a seguito delle prime anomalie riscontrate negli uffici comunali, ha portato all’iscrizione di sei persone nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Avellino, condoni edilizi sospetti: la sindaca chiede chiarezza - L’ombra di sospetti sui condoni edilizi ad Avellino alimenta l’interesse pubblico e pone sotto scrutinio la trasparenza amministrativa.

