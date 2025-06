Condizionatore si rompe e prende fuoco a Gallarate | due 28enni intossicati dal fumo

Un incendio improvviso e pericoloso ha scosso Gallarate, coinvolgendo due giovani 28enni rimasti intossicati dal fumo provocato da un condizionatore guasto. La scena, drammatica, ha evidenziato il rischio legato alle apparecchiature mal mantenute e sottovalutate. La sicurezza domestica deve essere una prioritĂ : scopriamo insieme come prevenire simili incidenti e proteggere le nostre case. Continua a leggere.

Ieri pomeriggio due 28enni sono rimasti intossicati a causa di un incendio che è divampato nel loro appartamento di Gallarate (Varese). Sembra che le fiamme siano partite da un condizionatore guasto che potrebbe aver avuto un cortocircuito. I due inquilini sono stati portati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: condizionatore - gallarate - 28enni - intossicati

Condizionatore si rompe e prende fuoco a Gallarate: due 28enni intossicati dal fumo; Guasto al condizionatore, due intossicati a Gallarate; Gallarate, il condizionatore va in corto e prende fuoco: due intossicati dal fumo.

Gallarate, incendio in un appartamento: due intossicati, fiamme partite forse da un condizionatore - Sul posto Vigili del fuoco e Croce rossa È finita col ricovero in ospedale la disavventura per due residenti in un condominio di Galla ... Scrive milano.corriere.it

Coppia intossicata dal fumo del condizionatore a Gallarate - Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’automedica: i due giovani sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Busto Arsizio ... Segnala varesenews.it