Condannato per due omicidi Virgato ottiene il via libera al permesso di lavoro esterno

Franco Virgato, condannato per due omicidi, ottiene il via libera al permesso di lavoro esterno. Dopo una sospensione decisa dal Tribunale di Sorveglianza, il 54enne di Appiano Gentile ha ora ottenuto nuovamente il consenso, consentendogli di lavorare quotidianamente fuori dal carcere. Questa decisione segna un diverso capitolo nel suo percorso di reinserimento e solleva interrogativi sulle misure di sicurezza e riabilitazione.

APPIANO GENTILE (Como) Il primo permesso di lavoro esterno gli era stato concesso a fine settembre 2023, sospeso dopo sei mesi dal Tribunale di Sorveglianza, anche sulla scorta di valutazioni inerenti la sua pericolosità sociale. Ma ora per Franco Virgato, 54 anni di Appiano Gentile, è arrivato un nuovo via libera, che si è tradotto nella concessione del lavoro esterno per una società di Origgio. Ogni giorno potrà dunque lasciare il carcere di Bollate e raggiungere in autonomia l’azienda che lo ha assunto, condizione fondamentale per ottenere l’uscita dal carcere. Virgato è detenuto con una condanna all’ergastolo per l’omicidio di Ernesto Albanese, avvenuto a ottobre 2014, e a 20 anni per l’omicidio di Salvatore Deiana, suo nemico storico, anche lui accoltellato assieme a un complice una notte di marzo del 2009 in un locale di Vertemate, quando lo avevano fatto sparire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Condannato per due omicidi. Virgato ottiene il via libera al permesso di lavoro esterno

