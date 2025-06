Concorso unico Regionale per infermieri 76 incarichi a tempo pieno e indeterminato | al via le prime assunzioni

Se sei un infermiere in cerca di opportunità stabili e gratificanti, questa è la tua occasione! L’ASL Foggia ha dato il via libera a 76 assunzioni a tempo pieno e indeterminato, grazie allo scorrimento della graduatoria del concorso regionale. Un passo importante per potenziare i servizi sanitari e offrire nuove prospettive professionali. Non perdere questa chance: il momento di fare il prossimo grande salto è ora!

Via libera alle assunzioni di 76 infermieri, a tempo pieno e indeterminato. Asl Foggia ha avviato le procedure di immissione in servizio, dopo aver approvato lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito dall’Azienda sanitaria di Bari, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

