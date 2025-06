Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prove scritte il 16 e 17 luglio Ecco le ISTRUZIONI per i candidati e il VIDEO

Se sei tra i candidati del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, preparati a vivere una tappa fondamentale il 16 e 17 luglio. Sul sito del Ministero sono disponibili tutte le istruzioni dettagliate e un video esplicativo per affrontare al meglio le prove scritte. Resta aggiornato e segui attentamente le indicazioni: il successo è a portata di mano, e questa potrebbe essere la tua occasione per entrare nel mondo dell'educazione religiosa con fiducia e determinazione.

Sulle pagine del Ministero dedicate al concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono state pubblicate le istruzioni per lo svolgimento della prova scritta e il video. Le prove si terranno il 16 luglio per insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria e il 17 luglio per insegnanti di scuola secondaria. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: insegnanti - concorso - ordinario - luglio

Concorso insegnanti di religione, fissate le date delle prove scritta: 16 luglio per infanzia e primaria, 17 luglio per scuola secondaria. AVVISO - Se sei un aspirante insegnante di religione cattolica, segna le date in agenda: le prove scritte si svolgeranno a metà luglio 2025! Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario, con esami fissati il 16 luglio per infanzia e primaria, e il 17 luglio per la scuola secondaria.

Concorsi docenti 2025 Concorso ordinario PNRR 2, sarà abilitante: bando entro la fine di Novembre 2024, le ultime novità Conto alla rovescia per la pubblicazione del bando del concorso ordinario PNRR 2. Le ultime notizie dicono che si inizierà entro la fine Vai su Facebook

Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI [In aggiornamento] - Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per insegnanti ... Segnala orizzontescuola.it

Calendario prova scritta concorso ordinario Insegnanti Religione Cattolica (IRC): ecco l’Avviso del Ministero con le date - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato il calendario della prova scritta del concorso per Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) ordinario. Riporta ticonsiglio.com