Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica | prove scritte il 16 e 17 luglio Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento

Sei un aspirante insegnante di religione cattolica in attesa delle prove scritte? Il 16 e 17 luglio rappresentano le date chiave per il concorso ordinario, con le convocazioni che vengono pubblicate dagli Uffici scolastici regionali. Restate aggiornati: le prossime ore saranno decisive per prepararsi al meglio e affrontare questa importante sfida. Per scoprire tutte le novità, continuate a seguire l’articolo su Orizzonte Scuola Notizie.

Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le convocazioni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, di cui ai DM 103 e 1042024. L'articolo Concorso ordinario insegnanti di religione cattolica: prove scritte il 16 e 17 luglio. Ecco le CONVOCAZIONI In aggiornamento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

