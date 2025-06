Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici ecco le graduatorie AGGIORNATO con Lombardia

Sei un futuro dirigente scolastico in attesa di conoscere i risultati del Concorso Ordinario 2023? Le graduatorie, aggiornate e disponibili, segnano un passo importante nel percorso verso la leadership educativa. Con le prove orali in corso e le graduatorie pubblicate in Liguria e Lombardia, è il momento di scoprire se il tuo nome è tra i vincitori. Continua a leggere per tutte le novità e le informazioni dettagliate!

Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le graduatorie del concorso ordinario per 587 dirigenti scolastici, di cui al DM 1942022 e al DD n. 2788 del 18 dicembre 2023. La prova scritta del concorso si è svolta il 30 ottobre 2024, ora sono in via di svolgimento le prove orali. In Liguria procedura conclusa e graduatoria online. L'articolo Concorso ordinario 2023 dirigenti scolastici, ecco le graduatorie AGGIORNATO con Lombardia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso Dirigenti Scolastici 2023: pubblicate le graduatorie di merito [In aggiornamento] - Il concorso dirigenti scolastici 2023 entra nel vivo con la pubblicazione delle graduatorie di merito aggiornate.

Concorso Dirigenti scolastici ordinario: Bando per 587 posti - TiConsiglio - Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha bandito l’atteso concorso per Dirigenti scolastici 2023. Si legge su ticonsiglio.com

Concorso ordinario dirigenti scolastici, ecco il BANDO. Domanda fino al 17 gennaio 2024. Chi partecipa e come si svolge [SCARICA PDF] - 2788 del 18 dicembre 2023 del concorso ordinario per dirigenti scolastici. Lo riporta orizzontescuola.it