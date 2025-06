Concorso Amts per 53 autisti Pellegrino | Si vigili su trasparenza e legalità

È fondamentale garantire che il concorso AMTS per 53 autisti Pellegrino a Catania avvenga senza compromessi sulla trasparenza e legalità. Solo così si potrà assicurare un processo equo, meritocratico e realmente rappresentativo delle capacità dei candidati. La fiducia nella pubblica amministrazione si costruisce su queste basi, evitando ingiustizie e favori, affinché il futuro dell’azienda sia solido e giusto per tutti.

"È necessario vigilare affinché il concorso indetto da Amts Catania per l’assunzione di 53 autisti si svolga nella massima trasparenza e nel pieno rispetto dei principi di legalità ed equità. Troppe volte in passato abbiamo assistito a procedure che, pur formalmente corrette, sembravano costruite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

