Concordato preventivo 2025 2026 | tutte le novità del correttivo per imprese e professionisti

Con l’introduzione del decreto legislativo 81/2025, il concordato preventivo 2025-2026 si trasforma radicalmente, offrendo nuove opportunità e strumenti più equi per imprese e professionisti affidabili. Un’opportunità di rilancio che promette di semplificare e migliorare la gestione delle criticità finanziarie. Scopri tutte le novità del correttivo e come queste modifiche possono fare la differenza per il tuo futuro aziendale o professionale.

di Gennaro Nunziato* Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 812025, il concordato preventivo biennale (Cpb) si rinnova profondamente, introducendo una serie di correttivi che mirano a rendere il sistema più equo, selettivo e vantaggioso per i contribuenti fiscalmente affidabili. Le modifiche si inseriscono nel più ampio processo di revisione degli strumenti di compliance promossi dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia, con l’obiettivo di incentivare l’adesione spontanea agli obblighi fiscali. Nuovi limiti per i contribuenti virtuosi: soglie legate al punteggio ISA Una delle principali novità riguarda i limiti al reddito concordato per coloro che hanno ottenuto un punteggio ISA pari o superiore a 8 nel periodo d’imposta precedente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: concordato - preventivo - tutte - novità

Fisco, tributaristi: webinar sul concordato preventivo biennale - L'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) si prepara a un webinar imperdibile sul concordato preventivo biennale, un tema di attualità che sta suscitando un crescente interesse tra professionisti e imprese.

Concordato Preventivo Biennale 2025-2026, pubblicata la Circolare 9/E dell’Agenzia delle Entrate: tutti i chiarimenti Tutte le novità dalla Circolare 9/E del 24 giugno 2025: modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, e le novità introdotte dal Decre Vai su Facebook

Translate postTutte le istruzioni aggiornate in materia di Concordato Preventivo Biennale Nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate @LavoriPubblici https://lavoripubblici.it/news/concordato-preventivo-biennale-indicazioni-fisco-35929… Vai su X

Concordato preventivo 2025/2026: tutte le novità del correttivo per imprese e professionisti; Concordato preventivo biennale 2025, tutte le novità; Concordato preventivo biennale, come aderire per i periodi 2025/2026.