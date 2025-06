Concluso a S Maria di Castellabate SA il secondo campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI

La seconda edizione del Miglio [Blu]Arancio, una sfida avvincente tra nuotatori provenienti da tutta Italia, ha regalato emozioni intense e grande entusiasmo sulla splendida spiaggia di Santa Maria di Castellabate. Con un’atmosfera carica di spirito sportivo e passione, l'evento ha confermato il ruolo di questa competizione come tappa fondamentale del calendario nazionale di nuoto in acque libere CSI, lasciando tutti con la voglia di tornare ancora più determinati alla prossima sfida.

La quinta edizione del Miglio BluArancio, valida come seconda prova del campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI, si è conclusa nella tarda mattinata di domenica 29 giugno sulla spiaggia antistante al Circolo Nautico Punta Tresino, in zona Lago a Santa Maria di Castellabate. La seconda. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: maria - castellabate - campionato - nazionale

Concluso a S. Maria di Castellabate (SA) il secondo campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI; CSI - Concluso a S. Maria di Castellabate il secondo campionato nazionale di nuoto in acque libere; Cilento: arriva la Nazionale Forense, sabato il match amichevole a Santa Maria di Castellabate.

Concluso a S. Maria di Castellabate (SA) il secondo campionato nazionale di nuoto in acque libere CSI - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday La quinta edizione del Miglio [B ... Scrive salernotoday.it

Conclusa a Santa Maria di Castellabate la seconda tappa del Campionato nazionale di Nuoto in acque libere CSI - " Grande interesse e partecipazione per la prima storica edizione del Campionato Nazionale di Nuoto in ... Segnala 2anews.it