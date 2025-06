Conclusi i lavori riaprono al pubblico gli uffici postali a Corleone e a Finale di Pollina

Con grande piacere annunciamo la riapertura degli uffici postali di Corleone e Finale di Pollina, migliorati grazie al progetto “Polis”. Questi interventi di ristrutturazione non solo valorizzano le sedi storiche, ma garantiscono servizi più efficienti e moderni ai cittadini. Un passo importante per rafforzare il legame tra Poste Italiane e le comunità locali, promuovendo un servizio sempre più vicino alle esigenze di tutti.

Riaprono al pubblico gli uffici postali di Corleone e Finale di Pollina, rispettivamente in via San Martino e in via Libertà dopo gli interventi nell'ambito del progetto "Polis". Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione delle due sedi del Palermitano finalizzati ad accogliere, non.

