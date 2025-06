Conclusa la Teate summer cup | un mese di calcio estivo per celebrare la storia di Chieti

La Teate Summer Cup si è conclusa lasciando il pubblico emozionato e desideroso di rivivere questa splendida manifestazione. Un mese di calcio estivo dedicato a celebrare i 160 anni di storia di Chieti, unendo sport, passione e tradizione. Con il trionfo della Dayco nella finalissima, questa edizione ha saputo unire entusiasmo e competizione in un clima di grande festa. Ora, non resta che attendere la prossima avventura calcistica nel cuore di Chieti!

Si è conclusa domenica sera, con la finalissima tra Dayco e Amici infermieri, la Teate summer cup, manifestazione sportiva organizzata dall’associazione sportiva locale Teate Cup, presieduta da Gianluca Masciulli. Con 6 a 5 a trionfare in questa edzione del toreno di calcio a 5 è stata la Dayco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: conclusa - teate - summer - calcio

Conclusa la Teate summer cup: un mese di calcio estivo per celebrare la storia di Chieti.

Conclusa la Teate summer cup: un mese di calcio estivo per celebrare la storia di Chieti - "Il calcio estivo celebra la storia di Chieti" è stato lo slogan scelto per la manifestazione, iniziata sabato 31 maggio e conclusasi ieri, domenica 29 giugno, svoltasi nel campetto ex basket della ... Riporta chietitoday.it

Chieti: domani alla Villa Comunale la finale della “Teate Summer Cup” - Si conclude domani sera la “Teate Summer Cup”, la manifestazione organizzata dall’associazione Teate Cup, presieduta da Gianluca Masciulli. Scrive rete8.it