Concerto Avitabile Manfredi | Grande omaggio a Enzo e alla città

Napoli si riscopre come capitale della musica e del turismo grazie a eventi di grande richiamo come il concerto di Enzo Avitabile e Manfredi, un omaggio dedicato a Enzo e alla città stessa. La musica, infatti, si conferma elemento trainante per l’economia locale, attirando visitatori da ogni parte del mondo. Teresa Armato, assessora comunale, sottolinea come queste iniziative stiano rafforzando la posizione di Napoli nella Rete del turismo musicale, promuovendo cultura e crescita.

Tempo di lettura: 4 minuti La musica è trainante anche per il turismo a Napoli. Ne è convinta Teresa Armato, assessora comunale al Turismo e alle Attività Produttive. Parlando a margine del concerto dell'artista Enzo Avitabile, ha detto: " Stiamo realizzando numerosi concerti, d'intesa con Ferdinando Tozzi, delegato per l'industria musicale e l'audiovisivo, che attirano tanti turisti. Siamo entrati nella Rete del turismo musicale, delle grandi città capitali della musica in Italia che collaborano e fanno azioni di promozione insieme del settore e dei marchi musicali. Napoli è una grande capitale della musica".

