Concerti sull’acqua orizzonti infuocati e tanti ospiti | la cantante trasforma l’estate in un viaggio sensoriale tra suoni e natura

Immergiti in un'estate di emozioni e magia con concerti unici tra acqua, natura e musica. Dalle onde di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia, alle suggestive esibizioni di Elisa e ospiti come Tananai, Rkomi e Emma, ogni evento trasforma il paesaggio in un viaggio sensoriale. Un’esperienza indimenticabile che unisce suoni e scenari naturali, rendendo l’estate 2024 un ricordo da custodire.

( a skanews) – Emozioni e magia al debutto di Tramonti a Nord Est, il primo floating festival del Friuli Venezia Giulia con la direzione artistica di Elisa, tre giornate di live in barca al tramonto il 27, 28 e 29 giugno. Sul palco allestito a bordo di storiche imbarcazioni con la cantante si sono alternari Tananai, Rkomi, Shablo, Mace, Samuel, Dardust, Emma e Gemitaiz. Leggi anche › Dopo 21 anni di assenza, Elisa torna in gara a Sanremo 2022 con “O forse sei tu” Tramonti a Nord Est, ideato da Elisa e Elena Toffoli, non è un semplice festival: è un’esperienza totale in cui natura e note si fondono, tra le onde, la luce del tramonto e la magia dell’estate friulana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Concerti sull’acqua, orizzonti infuocati e tanti ospiti: la cantante trasforma l’estate in un viaggio sensoriale tra suoni e natura

