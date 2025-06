Concerti di luglio 2025 in Italia | date e biglietti

di luglio in Italia, un mese ricco di emozioni e grandi emozioni musicali. Dai vibranti assoli di Santana a Milano al leggendario ritorno di Bruce Springsteen a Mantova, l’estate 2025 promette di essere indimenticabile per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Non perdere l’opportunità di vivere queste performance uniche: scopri date e biglietti e preparati a lasciarti travolgere dal ritmo!

Un grande ritorno il 2 luglio sul palco di Mantova per Carlos Santana, il 3 luglio a Milano Bruce Springsteen and The E Street Band. Il mese di luglio inizia col botto! Sul palco di Piazza Sordello a Mantova il giorno 2, il concerto attesissimo di Carlos Santana che con la sua chitarra ci farà assaporare il genere latin rock. A 77 anni e reduce da gravi problemi di salute, continua a deliziarci con i suoi concerti. Un evento straordinario quello di Mantova. Da non perdere! Il 3 luglio, siamo in trepida attesa del concerto di Bruce Springsteen a Milano, inizialmente previsto per il 3 giugno ma posticipato per problemi di salute dell'artista.

