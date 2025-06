Concerti all’Olimpico nell’estate 2025 | l’elenco

L’estate 2025 a Roma si preannuncia un vero spettacolo per gli appassionati di musica live, con lo Stadio Olimpico protagonista di un ricco e variegato calendario di concerti. Artisti italiani e internazionali si preparano a infiammare le serate estive, offrendo emozioni indimenticabili a tutti i fan. Vediamo insieme l’elenco completo degli eventi che renderanno questa stagione indimenticabile.

L’estate del 2025 si preannuncia un anno straordinario per la musica live a Roma, con lo Stadio Olimpico che si conferma ancora una volta uno dei principali palcoscenici italiani. La storica arena della Capitale ospiterà un fitto calendario di concerti, con artisti italiani e internazionali pronti a infiammare le serate estive: un cartellone ricco e variegato, capace di soddisfare gli amanti del rock, del pop, del rap e del cantautorato. Vediamo dunque l’elenco dei concerti allo Stadio Olimpico in questi mesi. I concerti dell’estate allo Stadio Olimpico . Kendrick Lamar (Ansa). Vasco Rossi porterà il suo tour Vasco Live 2025 con due date romane il 27 e 28 giugno, mentre Ed Sheeran farà tappa il 14 giugno con il suo +–=÷× Tour, uno dei più seguiti in Europa. 🔗 Leggi su Lettera43.it