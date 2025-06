Concerti all’Olimpico | dove parcheggiare a che ora arrivare e come muoversi

L’estate romana si anima con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico, un evento imperdibile per gli appassionati di musica. Per goderti al massimo questi momenti, è fondamentale pianificare bene il tuo arrivo: sapere a che ora arrivare, dove parcheggiare e come muoverti tra le folle. Ecco tutte le strategie per vivere al meglio questi appuntamenti musicali straordinari e garantirti un’esperienza senza stress. A che ora arrivare? Continua a leggere!

L’estate romana entra nel vivo con una serie di grandi concerti allo Stadio Olimpico. Dopo Marracash il 30 giugno, toccherà a Marco Mengoni il 2 luglio, ai Pinguini Tattici Nucleari il 4 luglio, quindi triplo appuntamento con Ultimo il 10, 11 e 13 luglio, e infine Cesare Cremonini il 17 e 18 luglio. Ecco tutte le informazioni utili per organizzarsi al meglio. A che ora arrivare. Chi ha posti numerati (tribune e distinti): può arrivare intorno alle 18:00 per evitare code e muoversi con calma.. Ingresso per tutti: l’apertura dei cancelli è prevista alle 20:15.. Si consiglia di arrivare con largo anticipo, specialmente se si parcheggia lontano o si usa il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Funweek.it

