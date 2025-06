Conca mette in risalto la pochezza del ciclismo italiano? Non per Dagnoni | Mostrato il meglio del nostro sport

Una vittoria che desta riflessione. Filippo Conca ieri ha conquistato il titolo tricolore nella corsa in linea per gli atleti Elite, sorprendendo tutti i corridori piĂą accreditati per far propria questa corsa. Si pensi ad esempio a Filippo Ganna e a Jonathan Milan. Un successo che può far rumore dal momento che Conca è parte di una squadra amatoriale (lo Swatt Club). Un'affermazione di qualitĂ sul traguardo di Gorizia, che gli ha permesso di realizzare il sogno di una vita: " Una giornata incredibile. A ottobre sono rimasto senza squadra dopo quattro anni in cui ho lavorato per altri, perchĂ© era il mio lavoro.