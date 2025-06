Conca e lo Swatt Club fanno saltare il banco Cosa sarà ora del ciclismo italiano?

conquista e lo Swatt Club fanno saltare il banco: cosa sarà ora del ciclismo italiano? Il giorno dopo è quello dell’analisi, delle domande e dei dubbi su un Campionato Italiano che ha lasciato il segno. La vittoria di Filippo Conca, 26enne di Lecco, e il trionfo della sua squadra sono un’impresa che invita a riflettere sull’intero movimento. La sua vittoria rappresenta una svolta, ma anche una sfida per il futuro del ciclismo nazionale.

