Con una carta di credito smarrita comprano sigarette e gratta e vinci per 120 euro | denunciati tre ragazzi di 19 anni e un 25enne

Tre giovani, tra cui due 19enni e un 25enne stranieri, sono stati denunciati dai carabinieri di Collecchio per aver utilizzato indebitamente una carta di credito smarrita, facendo acquisti per 120 euro tra sigarette e gratta e vinci. Un intervento che mette in luce l’importanza di tutelare i propri dati e di agire prontamente in caso di smarrimento. Questa vicenda ricorda quanto sia fondamentale essere vigili e protetti nel mondo digitale.

I carabinieri della Stazione di Collecchio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma tre 19enni e un 25enne stranieri, ritenuti, in concorso tra loro, i presunti responsabili dell'indebito utilizzo di una carta di credito smarrita da una quarantenne residente in provincia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

