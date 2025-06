Con Osimhen il Napoli rischierebbe di vincere la Champions League

Antonio Di Natale sostiene che con Osimhen in forma il Napoli potrebbe davvero puntare alla vittoria della Champions League. La sua forza e determinazione, unita a una mentalità da vero leader, potrebbero fare la differenza in una competizione così prestigiosa. Se Osimhen ritrova l'entusiasmo e la fiducia, il Napoli potrebbe scrivere una nuova pagina di storia, mettendo in discussione anche le grandi europee.

"Con Osimhen il Napoli rischierebbe di vincere la Champions League. Parliamo di un giocatore che sposta gli equilibri. Se ritorna con la testa giusta, è un giocatore forte, il classico giocatore alla Conte. Creerebbe una sana competitivitĂ con Lukaku". Così l'ex attaccante della Nazionale Antonio.

