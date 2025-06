' Con legge Trump 12 mln di persone senza copertura sanità

Le recenti proposte di legge di Donald Trump minacciano di lasciare senza copertura sanitaria circa 12 milioni di americani, con potenziali ripercussioni sul debito nazionale che potrebbe salire di 3,3 trilioni di dollari. Una decisione che mette in luce le sfide e le tensioni nel sistema sanitario e politico degli Stati Uniti. Ma cosa significa tutto questo per il futuro della sanità americana?

Con la legge di spesa di Donald Trump in discussione in queste ore al Senato quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid. Lo riferisce il Congressional Budget Office, l'ufficio del bilancio del Congresso secondo cui il debito Usa potrebbe aumentare di 3,3 trilioni di dollari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - 'Con legge Trump 12 mln di persone senza copertura sanit√†

In questa notizia si parla di: legge - trump - copertura - persone

La Corte suprema Usa blocca l'uso della legge di guerra per i migranti | Trump furioso: "Non vogliono farci cacciare i criminali" - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato l'uso della legge di guerra contro i migranti, scatenando la furia di Trump, che accusa il sistema di non voler consentire l'espulsione dei criminali.

Ufficio bilancio Usa: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria" #trump #29giugno Vai su X

Trump ha zittito Macron in tre parole… leggete qui Vai su Facebook

'Con legge Trump 12 mln di persone senza copertura sanità; Usa, Trump: Sui dazi non credo servirà prorogare la scadenza | Nuovo attacco alla Fed: Tutti sono meglio di Powell; Il nuovo smartphone brandizzato di Trump ha tutta l'aria di una mezza truffa.

'Con legge Trump 12 mln di persone senza copertura sanità - Con la legge di spesa di Donald Trump in discussione in queste ore al Senato quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid. Segnala quotidiano.net

Battaglia al Senato Usa sulla legge di spesa di Trump: ok al dibattito, ma ottenuto con fatica - Il risultato, 51 a 49, è arrivato dopo una notte tumultuosa con il vicepresidente J. Da msn.com