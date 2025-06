Con la strategia del ricatto Trump manda in frantumi l’Unione europea

Dopo tante randellate, però, nessun sovranista europeo può ignorare le falle di un’Unione indebolita e vulnerabile. La strategia del ricatto di Trump sta mettendo a nudo le fragilità di un’Europa troppo spesso divisa e esitante di fronte alle sfide globali. Ora più che mai, il continente deve trovare una via unitaria per difendere i propri interessi e riprendere il controllo del proprio destino.

La Spagna si rifiuta di portare al 5% del Pil la spesa per la difesa e la sicurezza? Trump minaccia: per loro dazi più alti. Al G7 negozia ferocemente e ottiene l’azzeramento della Minimum Global Tax, con tanti saluti a Maurizio Gasparri e a quanti insistevano per la tassazione dei profitti delle Big Tech. Un ricatto dopo l’altro, Trump ha messo a nudo l’impotenza dell’Unione europea. Dopo tante randellate, però, nessun sovranista europeo può esultare per aver preso botte ai denti dall’”alleato” americano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Con la strategia del ricatto, Trump manda in frantumi l’Unione europea

