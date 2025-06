Con il caldo sempre più ratti tra Fosso Vallelunga e l' università | la denuncia del Cipas-Cse

Con l’arrivo dell’estate, il problema dei ratti tra Fosso Vallelunga e l’area universitaria si fa sempre più preoccupante. L’associazione Contribuenti Abruzzo (Cipes-Cse) denuncia un’infestazione crescente di roditori, anche di grandi dimensioni, alimentata da rifiuti abbandonati e scarsa manutenzione. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la salute pubblica e ripristinare il decoro urbano. È giunto il momento che le autorità agiscano con decisione.

In zona Fosso Vallelunga e in zona università proliferano i ratti. A denunciare il proliferare della presenza dei roditori, e anche di grandi dimensioni, è l’associazione consumatori Contribuenti Abruzzo (Cipes-Cse) dopo le tante segnalazioni ricevute. Un problema che si è inasprito non poco, a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it