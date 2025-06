Con Bonny restyling offensivo ‘quasi’ completo | Inter ultimo tassello? – CdS

Domani a Milano, l’attesa si trasforma in realtà: Bonny, il giovane talento francese, sbarca per le visite mediche e la firma che lo legherà all’Inter fino al 2030. Un restyling offensivo completo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e consolidare il nuovo volto nerazzurro. Ma questa operazione segna davvero la fine del mercato o c’è ancora qualche sorpresa in serbo? Restate con noi, perché l’Inter è pronta a sorprenderci.

Domani l'Ange-Yann Bonny day. Il centravanti francese sbarca a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con l'Inter. I nerazzurri per strapparlo al Parma hanno sborsato 23 milioni di euro più tre di bonus, lasciando anche una percentuale sull'eventuale futura rivendita al club ducale. Bonny firmerà un contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione.

