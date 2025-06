Comune di Milano la foto che fa discutere con l' intelligenza artificiale

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale promette di semplificare la vita di cittadini, enti e imprese, ma a volte può anche creare imbarazzi o fraintendimenti. È il caso del Comune di Milano, finito al centro di una gaffe legata a un’offerta di lavoro pubblicata sui social. La vicenda ha scatenato polemiche e discussioni online, evidenziando i limiti e le sfide dell’uso dell’IA nella comunicazione pubblica. Un episodio che invita a riflettere sulle potenzialità e i rischi di questa tecnologia.

La tanto sponsorizzata IA, l’intelligenza artificiale che dovrebbe risolvere la vita comune di cittadini, enti ed imprese, ogni tanto può creare anche degli equivoci. È il caso del Comune di Milano, incappato in una gaffe per un’offerta di lavoro. E le polemiche social non sono tardate ad arrivare. La vicenda risale al 25 maggio scorso, quando viene pubblicato sulla pagina Facebook “Comune di Milano – Politiche per il Lavoro” il bando di un concorso per 12 assunzioni a tempo indeterminato. L’immagine usata per corroborare l’offerta è stata elaborata con l’IA, ma i risultati sono stati comici: volti stilizzati, proporzioni sbagliate, sgranature visibili: più che un manifesto di lavoro o una campagna istituzionale, sembrava un’immagine da film horror di serie b. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Comune di Milano, la foto che fa discutere con l'intelligenza artificiale

