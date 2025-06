Comprare casa a Viareggio Bicchio-Varignano il quartiere più richiesto

comprare casa a Viareggio, in particolare nel quartiere Bicchio Varignano, rappresenta un investimento strategico e di qualità in una delle zone più richieste della Versilia. Con il suo lungomare affascinante, le spiagge attrezzate e l’atmosfera vivace del Carnevale, questa città attrae sia famiglie che investitori desiderosi di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. Per scoprire quali zone sono le più ambite e i trend più recenti, Idealista ha raccolto i dati relativi al primo trimestre del 2025 facendo...

Viareggio è conosciuta per il suo lungomare elegante, le spiagge attrezzate e il famoso Carnevale. Questa città della Versilia, con la sua vicinanza al mare e le infrastrutture consolidate, può vantare un mercato immobiliare particolarmente interessante sia per residenti che per investitori. Per scoprire meglio quali zone sono le più care e soprattutto quelle più ambite, Idealista ha raccolto i dati relativi al primo trimestre del 2025 facendo un’analisi dei prezzi medi al mq degli immobili in vendita e soprattutto le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Quest’ultimo parametro è l’indice di domanda relativa per capire la pressione della domanda rispetto all’offerta di una determinata zona di una città, in questo caso appunto Viareggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it