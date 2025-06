Compiti di autostima per sfuggire alla presa dell’ansia

Se l'ansia ti stringe la mente e il cuore, trovare un modo per distrarti può fare la differenza. Il libro di Cecilia Carantano, «Ansia, panico e altri incubi», propone compiti di autostima e tecniche pratiche come il disegno e il coloring per riconquistare serenità e sicurezza interiore. Impara a gestire inquietudini e paure, trasformando le emozioni negative in opportunità di crescita personale. Perché la chiave sta nel prenderle per mano e riappropriarti della tua pace interiore.

IL LIBRO. Come gestire inquietudini e paure senza «perdere la testa»? Una strada può essere quella di mantenere «le mani occupate», disegnando oppure colorando, come suggerisce Cecilia Carantano nel «quaderno operativo» «Ansia, panico e altri incubi» (Sem edizioni).

