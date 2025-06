Comparto latte cosa va e cosa non va in questo momento

Il comparto latte attraversa un periodo di luci e ombre, con un mercato complessivamente positivo grazie alla scarsità di prodotto importato che spinge le quotazioni verso l’alto. Tuttavia, le differenze tra le varie filiere di conferimento evidenziano un quadro ancora articolato. È fondamentale analizzare attentamente questa situazione per cogliere le opportunità e affrontare le sfide che il settore presenta in questo momento.

Il comparto del latte sta vivendo un momento tutto sommato positivo perché le quotazioni del latte degli ultimi mesi vedono un mercato tonico grazie alla carenza di prodotto d’importazione, anche se persistono le pesanti differenze in termini di quotazioni tra le diverse filiere di conferimento. . 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: cosa - latte - comparto - momento

28 Giugno 2025 - La produzione di Latte nei principali Paesi esportatori risulta in crescita da Agosto 2024. L’aumento è particolarmente marcato in Sud America, dove si registrano segnali di ripresa dopo anni difficili, segnati da condizioni climatiche avverse e Vai su Facebook

Comparto latte, cosa va e cosa non va in questo momento; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Agricoltura di montagna e latte: le sfide in vista delle Olimpiadi.

Allarme latte, costerà 2 euro al litro: cosa rischiamo - QuiFinanza - Il caro energia si abbatte anche, violentemente, sulla spesa degli italiani. Come scrive quifinanza.it

Latte, è allarme in tutta Italia: cosa sta succedendo - QuiFinanza - Scatta l’allarme latte in tutta Italia: cosa sta succedendo. Segnala quifinanza.it