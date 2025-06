Como Lake Cocktail Week al via l' evento dedicato all' alta mixology

Sei pronto a immergerti nel mondo dell’alta mixology? Como Lake Cocktail Week, dal 1 al 6 luglio, trasforma il Lago di Como in un palcoscenico di eleganza e creatività. Un’occasione unica per scoprire cocktail raffinati, ingredienti di pregio e segreti di bartender e chef, tutto in ambienti straordinari. Preparati a vivere un’esperienza sensoriale che valorizza meno ma meglio, in modo responsabile: il viaggio nell’eccellenza a portata di mano!

Como Lake Cocktail Week, un evento di lusso dedicato all'alta mixology. Dall'1 al 6 luglio un'intera settimana dedicata al bere, meno ma meglio e in modo responsabile, valorizzando ingredienti di qualità e raccontando i segreti di bartender e chef nelle più belle location del Lago di Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

