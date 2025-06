Commissione speciale alluvioni delibera approvata all' unanimità

Un passo decisivo per la sicurezza di Bologna: il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la creazione di una commissione speciale dedicata alla gestione dei rischi idraulici e idrogeologici. Un impegno concreto che, nei prossimi dodici mesi, lavorerà per prevenire e rispondere efficacemente alle emergenze ambientali, tutelando cittadini e territorio. Con questa delibera, Bologna dimostra ancora una volta il suo impegno verso un futuro più sicuro e resiliente.

Il Consiglio comunale di Bologna ha approvato oggi all'unanimità la delibera che istituisce la commissione speciale sulla gestione dei rischi idraulici e idrogeologici della città, annunciata nei giorni scorsi. La sua durata - si legge in un lancio dell'Agenzia Dire - sarà di 12 mesi, sarà. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

