Commissione d’indagine al Comune di Pagani la consigliera Annarosa Sessa | Serve chiarezza e legalità

Momento cruciale per il Comune di Pagani, segnato dalla nomina di una commissione d’indagine da parte della Prefettura di Salerno. La consigliera Annarosa Sessa sottolinea l’importanza di chiarezza e legalità in un’operazione che mira a fare luce su questioni irrisolte, garantendo trasparenza e rispetto delle norme. Questo passaggio apre la strada a un processo di rinnovamento e fiducia nelle istituzioni locali, fondamentale per il benessere della comunità.

La nomina, da parte della Prefettura di Salerno, di una Commissione di indagine presso il Comune di Pagani rappresenta un passaggio istituzionale di grande rilievo, che apre inevitabilmente a riflessioni profonde sotto il profilo politico, amministrativo e sociale.

A Capaccio il Prefetto nomina commissione d'indagine - Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha ufficialmente nominato una Commissione di indagine presso il Comune di Capaccio Paestum, su delega del Ministro dell'Interno.

