Commissione Antimafia i familiari delle vittime chiedono di scioglierla | Ha perso la sua credibilità

In un gesto senza precedenti, i familiari delle vittime di mafia e terrorismo chiedono lo scioglimento della Commissione Antimafia, accusandola di aver perso credibilità e di non rappresentare più la volontà delle vittime. La richiesta, firmata da figure autorevoli come Salvatore Borsellino e Manlio Milani, segna un punto di svolta nel rapporto tra istituzioni e cittadini. È l'inizio di una nuova era di trasparenza e rinnovamento, un passo necessario verso giustizia e fiducia.

È un atto senza precedenti. Il 29 giugno 2025, ventidue firmatari tra i più autorevoli rappresentanti delle famiglie colpite dalle stragi mafiose e terroristiche – da Salvatore Borsellino a Manlio Milani, da Paolo Bolognesi a Rosaria Manzo – hanno chiesto pubblicamente lo scioglimento e la ricomposizione della Commissione parlamentare Antimafia. Una dichiarazione di sfiducia formale e irrevocabile verso un’istituzione che, per decenni, ha incarnato il tentativo dello Stato di fare luce sulle sue ombre. La Commissione, si legge nell’appello, “ha perso la sua credibilità” ed è “svilita da polemiche inconcludenti”, incapace di rappresentare la richiesta di verità che proviene dalla parte più colpita e più lucida della memoria pubblica: le famiglie delle vittime. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Commissione Antimafia, i familiari delle vittime chiedono di scioglierla: “Ha perso la sua credibilità”

