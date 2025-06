Commercio la preoccupazione di Confesercenti | Avvio anticipato dei saldi promozioni e online | siamo in crisi

La Confesercenti esprime forte preoccupazione per l’avvio anticipato dei saldi e delle promozioni online, che minacciano la salute del commercio tradizionale. Le vendite di fine stagione rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale, ora a rischio a causa di un mercato saturo e delle vendite sottocosto. È urgente trovare strategie equilibrate per salvaguardare il valore autentico del commercio locale e garantire un futuro sostenibile.

"Le vendite di fine stagione assumono per noi grande importanza, rappresentano un patrimonio economico, sociale e culturale che si sta perdendo a causa soprattutto delle vendite on-line cui si aggiungono il disordine e l’eccesso delle vendite sottocosto, delle promozioni, delle offerte speciali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: promozioni - commercio - preoccupazione - confesercenti

Seimila euro di bonus per chi si trasferisce per lavoro a Varese. L'iniziativa della Camera di Commercio e la posizione di Albino Gentile su TGR Lombardia. Vai su Facebook

La preoccupazione di Confesercenti: Avvio anticipato dei saldi, promozioni e online: siamo in crisi; Consumi in picchiata, preoccupazione da Confesercenti: “L’auspicio è che l’avvio dei saldi inneschi una svolta”; Consumi in picchiata, preoccupazione da Confesercenti: 'L'auspicio è che l'avvio dei saldi inneschi una svolta'.

Consumi in picchiata, preoccupazione da Confesercenti: “L’auspicio è che l’avvio dei saldi inneschi una svolta” - "In queste condizioni saranno determinanti gli andamenti del prossimo mese di luglio, quando l’avvio dei saldi e della stagione estiva potrebbero finalmente favorire un più consistente recupero dei co ... Secondo riminitoday.it

Istat: Confesercenti, fiducia dei consumatori resta altalenante e pesa sul commercio - L’indice di fiducia delle famiglie registra anche questo mese un lieve calo e continua a collocarsi al di sotto dei valori di inizio anno ... Segnala ilmetropolitano.it