Commento al Vangelo di oggi 30 giugno 2025 | Mt 8,18-22

Inizia questa giornata con il cuore aperto alla riflessione sul Vangelo di Matteo (8,18-22), dove Gesù ci invita a seguire con coraggio la sua sequela, anche quando il cammino sembra incerto e privo di stabilità. La figura del Figlio dell’uomo che non trova un luogo di riposo ci ricorda l’importanza di affidarsi totalmente a lui, lasciando che la nostra vita sia illuminata dalla sua presenza. Meditiamo su questa chiamata e lasciamoci guidare dalla fede.

Meditiamo il Vangelo del 30 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal vangelo di oggi:«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» Lunedì della XIII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 30 giugno 2025: Mt 8,18-22

